تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار خلف مستشفى المبرة دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد |م.ش.أ، 16 عاما، نجار مسلح| ومقيم قرية الخزان مركز الرحمانية أعلى سطح بالطابق الثامن علوي بعقار ملك |ش خ|، 40 عاما، مهندس| ومقيم خلف مستشفى المبرة، اختل توازنه وسقط أرضًا وتوفـي.وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام حيث تبين من التقرير الطبي المبدئي على الجثة إصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالأذن اليمنى وجرح رضي بالحاجب الأيمن وكسر بالكتف الأيمن.وبسؤال كل من مالك العقار وشقيق المتوفى |إ. ش. أ|، 14 عاما، نجار مسلح ووالده |ش. أ|، 44 عاما، فلاح لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.