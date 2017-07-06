قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام قبول الاستئناف المقدم من ربة منزل على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بقيادة سيارة دون رخصة وإصابة اللواء سعد سرية نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، عن طريق صدمه خلال قيامه بمهام عمله، وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى وإخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه

وتواصل نيابة دار السلام برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف التحقيقات في القضية في انتظار استقرار حالة الحكمدار الصحية من أجل سماع أقواله فيها.و كانت النيابة استمعت سابقا إلى أقوال ضابطى شرطة واثنين من أمناء الشرطة والذين أكدوا أنهم فوجئوا بالسيارة تنحرف على الطريق، وتقوم بصدم اللواء سعد سرية أثناء تفقده الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى، ما تسبب في إصابته.كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمة سابقا، والتي أنكرت بداية قيامها بقيادة السيارة ثم عادت واعترفت بقيادتها بدون رخصة بعدما طلب منها زوجها ذلك لشعوره بالإعياء والمرض.ووجهت لها النيابة تهم قيادة سيارة دون رخصة والشروع في القتل والإصابة الخطأ للواء سعد سرية، وقررت النيابة إخلاء سبيل الزوج السيدة مهندس بترول، بكفالة 500 جنيه، لسماحة لزوجته بقيادة سيارته دون رخصة قيادة.وكانت شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بأنه أثناء تواجد حكمدار القاهرة لتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى صدمته سيارة مسرعة تقودها سيدة.