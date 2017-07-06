-
رياضة
- الأهلي يحسم مصير حمدي زكي عقب موقعة القطن الكاميروني
- وزير الرياضة يتفقد تطوير ستاد الإسكندرية قبل افتتاحه بأسبوعين
- ناشئو المقاولون يبدأون فترة الإعداد.. السبت
- جماهير الزمالك تتوافد على النادي لشراء تذاكر لقاء أهلي طرابلس
- المصري يستعيد أحمد وعبدالله جمعة أمام الإنتاج الحربي
- اليوم.. بتروجت يستضيف المقاولون في مباراة «تحصيل حاصل»
- تقارير: مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع لوكاكو في صفقة ضخمة
- اجتماع هام لوزير الرياضة مع رؤساء أندية الإسكندرية
- لوكاكو يقترب من مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو
- إكرامي علاء حكما لمباراة بتروجت والمقاولون بالدوري
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إخلاء سبيل المتهمة بإصابة حكمدار العاصمة بكفالة 30 ألف جنيه
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام قبول الاستئناف المقدم من ربة منزل على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بقيادة سيارة دون رخصة وإصابة اللواء سعد سرية نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، عن طريق صدمه خلال قيامه بمهام عمله، وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى وإخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه
وتواصل نيابة دار السلام برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف التحقيقات في القضية في انتظار استقرار حالة الحكمدار الصحية من أجل سماع أقواله فيها.و كانت النيابة استمعت سابقا إلى أقوال ضابطى شرطة واثنين من أمناء الشرطة والذين أكدوا أنهم فوجئوا بالسيارة تنحرف على الطريق، وتقوم بصدم اللواء سعد سرية أثناء تفقده الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى، ما تسبب في إصابته.كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمة سابقا، والتي أنكرت بداية قيامها بقيادة السيارة ثم عادت واعترفت بقيادتها بدون رخصة بعدما طلب منها زوجها ذلك لشعوره بالإعياء والمرض.ووجهت لها النيابة تهم قيادة سيارة دون رخصة والشروع في القتل والإصابة الخطأ للواء سعد سرية، وقررت النيابة إخلاء سبيل الزوج السيدة مهندس بترول، بكفالة 500 جنيه، لسماحة لزوجته بقيادة سيارته دون رخصة قيادة.وكانت شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بأنه أثناء تواجد حكمدار القاهرة لتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى صدمته سيارة مسرعة تقودها سيدة.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)