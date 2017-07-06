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نظر تجديد حبس شخص متهم بقتل ضابط وابنته في مدينة نصر.. السبت
06
يوليو
2017
12:48 PM
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حددت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، السبت المقبل؛ لنظر تجديد حبس شخص؛ لاتهامه في حادث تصادم بسيارة ضابط شرطة، كان برفقته نجلته، مما أسفر عن مصرعهما، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه يدعى |هاني.ج|، وتحرر المحضر رقم 33964 لسنة 2017، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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