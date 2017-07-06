وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من القبض على |أحمد ف|، 42 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في 59 حكم حبس جزئي |تبديد| بإجمالي حبس 177 سنة وكفالة 2.950.000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.