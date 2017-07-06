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ضبط هارب من 177 سنة سجنا وكفالة 2.9 مليون جنيه بالتجمع الخامس
06
يوليو
2017
12:48 PM
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب شركة مقاولات هارب من 177 سنة سجن وكفالة بقرابة 3 ملايين جنيه بمنطقة التجمع الخامس
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من القبض على |أحمد ف|، 42 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في 59 حكم حبس جزئي |تبديد| بإجمالي حبس 177 سنة وكفالة 2.950.000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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