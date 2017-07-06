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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو بانجو وحشيش في البساتين و«15 مايو»
تمكنت الأجهزة الأمنية الأمنية بالقاهرة من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 5،5 كيلو بانجو و2،5 كيلو حشيش بمنطقتى البساتين و15 مايو
وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن |أحمد ر|،42 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين |مسجل خطر| والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8025 لسنة 2015م البساتين |ضرب| والمقضي فيها بالحبس 3 شهور بجلسة 17-6-2015 م يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة البساتين مكانا لتجارته غير المشروعة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بحوزته على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5.665 كيلوجرامات، و300 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.كما تمكنوا من ضبط |محمد م|، 32 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين والمطلوب التنفيذ علية في القضية رقم 1360 لسنة 2013م البساتين |ضرب| والمقضي فيها بالحبس 6 شهور وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلوجرام ، ومبلغ مالي 1050 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة. وتم أيضا ضبط |على و|، 28 عاما عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 49155 لسنة 2015 البساتين |سرقة تيار كهربائى| والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 2-9-2015 م حال وجوده بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.100 كيلوجرام، ومبلغ مالي 5000 جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة.
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