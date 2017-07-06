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ضبط عامل بشركة دعاية بتهمة تزوير العملات النقدية في الغربية
تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، من ضبط عامل بشركة دعاية بتهمة تقليد العملات النقدية
وردت معلومات إلى ضباط القسم مفادها قيام |أشرف. ا. ع. ح| 46 سنة، عامل بشركة دعاية وإعلان مقيم آخر طريق العجيزى مع الملاحة دائرة القسم، وله محل إقامة آخر بشارع سعيد دائرة قسم ثان طنطا بتقليد العملات النقدية.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته مبلغ ( 3860 جنيها ) من العملات المقلدة ( منهم 36 ورقه فئة 50 جنيها تحمل أرقام 5436413 هـ/36 بإجمالي مبلغ 1800 جنيه عملة مقلدة، و24 ورقة فئة 50 جنيها تحمل أرقام 7416754 هـ/172 بإجمالي مبلغ 1200 جنيه مقلدة، و28 ورقة فئة 20 جنيها تحمل أرقام 8798028 م / 281 بإجمالي مبلغ 560 جنيها مقلدة، و9 ورقات فئة 20 جنيها تحمل أرقام 2420754م /270 بإجمالي مبلغ 180 جنيها عملة مقلدة، و6 ورقات فئة 20 جنيها تحمل أرقام 2900586م /180 بإجمالى مبلغ 120 جنيها عملة مقلدة).كما ضبط بحوزته كمية من الأوراق مطبوع عليها عملات مقلدة فئة الخمسين والعشرين جنيه، جار إعدادها تمهيدا لترويجها + جهاز كمبيوتر يوجد به برنامج لإعداد العملات المقلدة وطابعة ألوان لطباعة تلك العملات الورقية المقلدة – وهاتف محمول ) وتم التحفظ على المضبوطات.وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليده العملات الوطنية وترويجها على عملائه من راغبي الحصول عليها، وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية صحة ما ورد من معلومات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18474 جنح قسم أول طنطا 2017، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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