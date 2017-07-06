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حبس عاطل لتزويره العلامات التجارية للشركات الغذائية بحلوان
أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير العلامات التجارية لشركات الصناعات الغذائية داخل مسكنه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة
واعترف المتهم أمام النيابة بتقليد العلامات التجارية لماركات تجارية مختلفة بقصد ترويجها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، معلومات مفادها أن |حسن أ| 46 سنة- عاطل، يقلد العلامات التجارية لشركات الصناعات الغذائية داخل مسكنه.وتبين من التحريات صحة المعلومات، فتم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على 3 كراتين بداخلهم أغطية زجاجات مياه غازية خاصة بشركة مشروبات غازية مدون عليها (بدل الزجاجة بزجاجة أخرى )، وكيس بلاستيك بداخله كمية من البرطمانات مدون عليهم (عسل نحل طبيعي 100% خاص بشركة للصناعات الغذائية، كيس بلاستيك بداخله كمية من البرطمانات بداخلهم أحبار |مستخدمة في التقليد|، وكمية كبيرة من الملصقات لشركات المشروبات الغازية، وقطعة خشبية مربعة وقطعة زجاجية تستخدم في تقليد العلامات التجارية، و5 آلاف جنيه.
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