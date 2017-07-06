واعترف المتهم أمام النيابة بتقليد العلامات التجارية لماركات تجارية مختلفة بقصد ترويجها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، معلومات مفادها أن |حسن أ| 46 سنة- عاطل، يقلد العلامات التجارية لشركات الصناعات الغذائية داخل مسكنه.وتبين من التحريات صحة المعلومات، فتم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على 3 كراتين بداخلهم أغطية زجاجات مياه غازية خاصة بشركة مشروبات غازية مدون عليها (بدل الزجاجة بزجاجة أخرى )، وكيس بلاستيك بداخله كمية من البرطمانات مدون عليهم (عسل نحل طبيعي 100% خاص بشركة للصناعات الغذائية، كيس بلاستيك بداخله كمية من البرطمانات بداخلهم أحبار |مستخدمة في التقليد|، وكمية كبيرة من الملصقات لشركات المشروبات الغازية، وقطعة خشبية مربعة وقطعة زجاجية تستخدم في تقليد العلامات التجارية، و5 آلاف جنيه.