وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها قيام بعض الأشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين واستدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بعرض وبيع عقارات بثمن بخس وكذا تغيير العملات الأجنبية والمصرية بديلة لبعضها بسعر أقل من السعر المصرفي وعقب استدراجهم والتقابل معهم تقوم مجموعة أخرى من ضمن التشكيل بانتحال صفة رجال شرطة واصطحابهم داخل سيارة ميكروباص، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وأن عناصر التشكيل تتألف من كل من رضا محمود، 30 سنة، حداد والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 994/2313 لسنة 2016م بني سويف |سرقة بالإكراه | والمقضي فيها بالسجن 15 سنة، وشقيقه حازم محمود، 25 سنة، عاطل، مدحت محمود، 34 سنة، موظف والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 أحكام حبس جزئي | تبديد | بإجمالي حبس 7 شهور، وحمادة عبد الودود، 24 سنة، سائق.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت أحداهم عن ضبط المتهمين، وضبط بحوزتهم السيارة رقم ل ص هـ 295 فضي اللون ماركة تويوتا كرولا ملك المتهم الأول، ومبلغ مالي 10.500 ألف دولار، 49.400 ألف جنيه، وسلاح ناري |طبنجة ماركة استرا عيار 6.35 مم وعدد 5 طلقات من ذات العيار،3 طبنجة صوت و10 طلقات صوت من ذات العيار.وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، وأضافوا أنهم يقومون باستدراج ضحاياهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتقابل معهم على المقاهي والكافيهات وقيام المتهمين بانتحال صفة ضباط وأفراد شرطة واصطحابهم داخل السيارة رقم س ور 368 ماركة نيسان بيضاء اللون ميكروباص ملك وقيادة المتهم الرابع وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية وتركهم في الطريق العام.وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المماثلة المجهولة اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهم الأول بمسكنه العثور على 3 هاتف محمول خاصين بالمجني عليهم، 5 هاتف محمول | جار التوصل لماليكهم |، كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، مجموعة من الأقلام تحوي أرقاما وحروفا مستخدمة في التلاعب بأرقام الشاسيه والموتور الخاصين بالسيارات، 2 شاشة تليفزيون ماركة ال سى دى ماركة سامسونج 52 بوصة، وتم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السيارة س ور 368 المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أضافوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والسيارة ملك المتهم الأول، و2 شاشة تليفزيون من متحصلات حوادث السرقة وإنفاقهم باقي المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بالنصب عليهم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.