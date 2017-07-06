عرض برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، لقطات مصورة للحظات وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى القصر الرئاسي؛ تمهيدًا لعقد لقاء مع نظيره البولندي.

وكان «ترامب»، وصل مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة البولندية، وارسو، ومن المقرر أن يُلقي خطابًا في مدينة وارسو، كما سيشارك في اجتماع دول وسط أوروبا، ودول البلطيق.