تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طما، يفيد بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية. وتبين أن الجثة لشخص في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه الداخلية، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي واتخذت جميع إجراءات النشر عن المذكور بأوصافه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2761، إداري المركز لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة.