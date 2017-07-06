ضبط 23 هاربا من أحكام في حملة بشمال سيناء

شنت قوات الشرطة بمدينة العريش، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، أسفرت عن ضبط 23 هاربا من أحكام متنوعة

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط ست قضايا تموينية، كما تم ضبط (154) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأحيل المتهمون للتحقيقات.