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بالصور.. مصرع شخص وإصابة 27 آخرين في حادث سير برأس سدر
06
يوليو
2017
10:47 AM
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لقي شخص مصرعه وأصيب 27 آخرون في حادث تصادم مروع على الطريق الدولي برأس سدر في محافظة البحر الأحمر
وكان الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تلقى بلاغا من مرفق إسعاف جنوب سيناء يفيد بتصادم أتوبيس سياحة البحر الأحمر رقم 281 مع سيارة ملاكي بالقرب من مدينة رأس سدر.وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 27 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة.
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