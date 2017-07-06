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محاكمة مدير الشئون القانونية وكبير الباحثين بهيئة الخدمات الحكومية
أحالت وزارة العدل، مدير عام الشئون القانونية وكبير الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 101 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خالفا القانون وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة.وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد صلاح أحمد، كبير باحثين بالإدارة القانونية في الهيئة العامة للخدمات الحكومية امتنع عن تنفيذ تأشيرة مدير عام الشئون القانونية بعرض ملف الدعوى رقم 1653 لسنة 2011 كلي الإسكندرية والدعاوى الأخرى التي يباشرها على مدير عام الشئون القانونية.وتبين أن عصام محمد عارف، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية امتنع عن موافاة الأول بالمستندات المطلوبة لتقديمها للخبير في الدعوى رقم 1653 لسنة 2011 مستأنف كلي الإسكندرية بجلسة 2 نوفمبر 2015 رغم مطالبته بذلك.
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