تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي المحامي، والتي تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوسط

واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٢٠١٨٠ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والخارجية بصفتهم، وذكرت أنه في عام ٢٠٠٤ أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع نظيرتها القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وترتب على ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية. وأشارت الدعوى، إلى أن هذا الاتفاق أبرم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، اللذان تقاعسا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر.