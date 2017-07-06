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اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلاميا بـ|محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة|
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي.وكانت النيابة العامة أحالت 6 من الإخوان إلى محكمة الجنايات، وهم: |أسامة إبراهيم على عمر القيادي بتحالف دعم الجماعة والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوي مكتب إرشاد الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوي مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية|.وتضمن أمر الإحالة أنهم خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر - الأول وحتى الخامس - تولوا قيادة وإدارة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد.
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