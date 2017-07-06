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إعادة محاكمة مرسي اليوم في «اقتحام السجون»
06
يوليو
2017
07:46 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|اقتحام السجون|
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ|إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد|، وقررت إعادة محاكمتهم.
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