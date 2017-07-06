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«الجنح» تنظر اليوم استئناف عضو بالبرلمان على حبسه في بيع سلع غير صالحة
تنظر محكمة مستأنف جنح البساتين المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستئناف المقدم من رجل أعمال سكندري وعضو مجلس نواب، ورئيس مجلس إدارة نادٍ شهير، على حكم حبسه في اتهامه ببيع سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي
كانت محكمة جنح البساتين عاقبت في وقت سابق رجل الأعمال بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه وكفالة عشرة آلاف جنيه، بتهمة بيع سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، في القضية رقم 2838 لسنة 201 جنح البساتين.وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم المحامي حسني مبارك ببلاغ إلى قسم شرطة البساتين، يفيد شراء أكياس من أحد منتجات ألبان شركة شهيرة، وتبين أنه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، تبين فساد الحرز فأمرت بإعدامه وقررت إحالة القضية إلى المحاكمة العاجلة، لتصدر محكمة جنح البساتين قرارها المتقدم.
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