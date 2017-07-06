دعوى إلغاء قرار الكنيسة بدورة تدريبية للمقبلين على الزواج.. اليوم

تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة بالكنيسة كأحد شروط عقد الزواج