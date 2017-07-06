تنظر الدائرة 21 إرهاب بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون

وكانت النيابة وجهت للمتهم إبراهيم مصطفى البكري، في القضية رقم 6473 لسنة 2017، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.