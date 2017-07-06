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وزير داخلية فرنسا: نحو 100 شخص على قائمة التطرف بحوزتهم ترخيص سلاح
06
يوليو
2017
02:45 AM
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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الدولة رصدت نحو مئة متطرف محتمل، بحوزتهم ترخيص سلاح.
جاء ذلك خلال مداخلة وزير الداخلية أمام لجنة القوانين بمجلس الشيوخ، في إطار المناقشات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية، إن امتلاك مهاجم "الشانزليزيه" آدم الجزيري ترخيص سلاح دليل على وجود خلل، مؤكدًا أنه على مديري الأمن العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في ضوء ما ظهر بالنسبة للمواطنين بأنه خلل جسيم.
كان كولومب قد كشف، في حوار نشر في صحيفة «لوفيجارو» يوم 21 يونيو، أنه طلب إجراء تقييم جديد للأشخاص المدرجين على لائحة التطرف والذين قد يحملون أسلحة بشكل قانوني لا سيما بعد أن تبين أن الجزيري الذي قُتل مؤخرا في الاعتداء الفاشل بجادة الشانزليزيه كان يمتلك عدة أسلحة بالرغم من ورود اسمه على القائمة المشار إليها.
يشار إلى أن آدم الجزيري المسجل على قائمة التطرف منذ 2015، حاصل منذ 2012 على ترخيص سلاح لممارسته رياضة الرماية، وفق لمصادر مقربة و الملف.
جاء ذلك خلال مداخلة وزير الداخلية أمام لجنة القوانين بمجلس الشيوخ، في إطار المناقشات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية، إن امتلاك مهاجم "الشانزليزيه" آدم الجزيري ترخيص سلاح دليل على وجود خلل، مؤكدًا أنه على مديري الأمن العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في ضوء ما ظهر بالنسبة للمواطنين بأنه خلل جسيم.
كان كولومب قد كشف، في حوار نشر في صحيفة «لوفيجارو» يوم 21 يونيو، أنه طلب إجراء تقييم جديد للأشخاص المدرجين على لائحة التطرف والذين قد يحملون أسلحة بشكل قانوني لا سيما بعد أن تبين أن الجزيري الذي قُتل مؤخرا في الاعتداء الفاشل بجادة الشانزليزيه كان يمتلك عدة أسلحة بالرغم من ورود اسمه على القائمة المشار إليها.
يشار إلى أن آدم الجزيري المسجل على قائمة التطرف منذ 2015، حاصل منذ 2012 على ترخيص سلاح لممارسته رياضة الرماية، وفق لمصادر مقربة و الملف.
بواسطة
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