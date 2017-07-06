قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيتوجه إلى أسطنبول يوم الأحد المقبل، للتأكيد على الشراكة الامريكية مع تركيا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».



وأوضح المسؤول، في لقاء مع الصحفيين، أن جدول أعمال تيلرسون لا يزال متغيرا، ولكن الولايات المتحدة تتوقع أن تمثل الزيارة دفعة قوية للعلاقات الثنائية بشكل ما، بما في ذلك عقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الحكومة التركية.



ويزور تيلرسون تركيا بعد قمة مجموعة الـ20 فى هامبورج بألمانيا وتوقف فى عاصمة أوكرانيا كييف.



وقال المسؤول إن تليرسون سيؤكد على الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا كعضو في التحالف ضد داعش ودورها الهام كحليف لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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