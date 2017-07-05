الدفع بـ 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ورق بالعاشر

دفعت الحماية المدنية بالشرقية |منذ قليل| بـ 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع ورق بمدينة العاشر من رمضان

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع إيلفي لـ |الورق| بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 11 سيارة إطفاء بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية للسيطرة على النيران وتبين نشوب الحريق بأحد المخازن وامتداد النيران على مساحة 1000 متر وجاري إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.