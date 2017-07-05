أعلنت محافظة المنيا، اليوم، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، نشب داخل إحدى الغرف الملحقة بالمخزن العمومي بمبنى ديوان عام المحافظة، ومن المرجح أن يكون السبب ماس كهربائى، وجار استدعاء المعمل الجنائي؛ لتحديد أسباب الحريق

قال اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، أن الحريق أسفر عن إصابة 4 من موظفي الأمن بحالات اختناق، وتم نقلهم عن طريق الإسعاف حيث تلقوا العلاج، وتم السماح لهم بالخروج من المستشفى، بعد الاطمئنان على حالتهم.وأضاف سكرتير عام المحافظة أن الحريق تسبب في تلف جزئي بإحدى ماكينات التصوير، إلى جانب احتراق عدد 2 بطانية، ومجموعة من الورق الدشت، وقد تمت السيطرة على الحريق من خلال قوات الحماية المدنية، والتي انتقلت على الفور إلى موقع الحريق.