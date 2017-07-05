تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقيه مدير المباحث الجنائية، يفيد بتشكيل حملة برئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص بحوزتهم «1 بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش».وضبط 4 آخرين بحوزتهم «100 جرام حشيش و120 جرام بانجو» كما تم ضبط 33 قطعة سلاح أبيض بحوزة 33 شخصا وضبط 23 من المتهمين والمراقبين.تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.