قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، تجديد حبس هانى الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام للجماعة الإرهابية