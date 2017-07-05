وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد عامر قائد مرور الإسماعيلية، يفيد أنه أثناء قيام المقدم محمد المصرى رئيس وحدة مرور التل الكبير بتنظيم حملة مرورية، على مزلقان عزبة توفيق، وبرفقته الملازم أول أحمد طلبة رئيس الدورية الأمنية، بمركز شرطة التل الكبير، وبرفقتهما القوة الأمنية من الأمناء: «هانى معوض وحمودة عبدالسميع ومحمد جمال»، من قوة وحدة المرور، شاهدوا قائد السيارة رقم «ر. ق. ب 3849» عند اقترابه من الحملة يفر هاربا تاركا السيارة بالقرب من الحملة، وبتفتيش السيارة، تبين أنها محملة بـ39 لفافة بانجو كبيرة الحجم، تزن نحو 78 كيلوجرام.وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجار فحصها لمعرفة صاحبها.