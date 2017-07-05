جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حبس 12 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بمحافظة قنا، 45 يوما على ذمة التحقيقات

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم من بينها الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعى.كما جددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تجديد حبس ١٩ متهما في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ|خلية شقة الهرم| 45 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.