وتمكنت مباحث التموين في القاهرة من ضبط 90 قضية تموينية متنوعة أبرزها ما ضبط خلالها (ضبط مسئول محطة لتموين السيارات لقيامه بالتصرف بالبيع في 210،305 طن مواد بترولية- 12،950 طن سلع غذائية |دقيق، سكر، أرز، زيت طعام، مكرونة، 45 طن فول).كما أسفرت الحملات في مديريات أمن المنيا والغربية وسوهاج والفيوم وأسيوط، عن ضبط 219 قضية تموينية متنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة والتي أحيلت للنيابة العامة للتحقيقات.