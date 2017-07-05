وقرر أمين الشرطة، أن أسرة المتهم قامت بتخديره لتمكينه من الهرب ولذلك قررت النيابة بإجراء التحليل لبيان مدى وجود مادة مخدرة في دمائه من عدمه. وكانت تحقيقات حسين رضا وكيل أول نيابة قسم الجيزة، كشفت أن متهما محجوزا على ذمة قضية شروع في قتل بقسم الهرم تم نقله إلى مستشفى أم المصريين بعد شعوره بحالة إعياء.وتبين أنه عقب دخوله المستشفى قام أمين الشرطة المتولي حراسته بتهريبه فتحفظت القيادات الأمنية على أمين الشرطة وعقب خضوعه للتحقيقات أمرت النيابة بحبسه بعد ورود التحريات التي أثبتت تهريبه المتهم عن عمد.وتمكنت قوات الأمن من التوصل إلى مكان المتهم الهارب ونجحت في إلقاء القبض عليه بمدينة حلوان وبإحالته إلى النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الهرب يبدأ تنفيذها عقب انتهاء حبسه في القضية الأولى.