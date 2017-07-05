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تجديد حبس صفوت عبد الغني القيادي بـ«دعم الشرعية» 45 يوما
05
يوليو
2017
19:46 PM
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جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حبس المتهم صفوت عبد الغني، القيادي في تحالف دعم الإخوان، ومتهم آخر، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتحريض على العنف
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
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