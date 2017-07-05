جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حبس المتهم صفوت عبد الغني، القيادي في تحالف دعم الإخوان، ومتهم آخر، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتحريض على العنف