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محاكمة المشتبه بهم في إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا ستجري في هولندا
أمستردام (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الأربعاء إن المشتبه بهم في إسقاط طائرة الركاب الماليزية الرحلة رقم (إم.إتش 17) فوق شرق أوكرانيا سيحاكمون أمام القضاء الهولندي.
يأتي هذا القرار في أعقاب محاولات، عرقلتها روسيا عام 2015، لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادث الذي أسفر عن مقتل 298 شخصا من 17 جنسية بينهم 196 هولنديا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الماليزية.
وفي اكتوبر تشرين الأول 2015 توصل مجلس سلامة الطيران الهولندي الذي حقق في الحادث إلى أن الطائرة سقطت بصاروخ روسي الصنع.
وقال المحققون في سبتمبر أيلول الماضي إن الصاروخ أطلق من منطقة يسيطر عليها انفصاليون أوكرانيون موالون لروسيا.
وقال وزير الخارجية الهولندي برت كندرز في بيان يوم الأربعاء إن فريق التحقيق بقيادة هولندا، الذي يضم أيضا مسؤولين من أستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا سيواصل العمل خلال مرحلة المحاكمة. ولم تعلن أسماء أي من المشتبه بهم حتى الآن.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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