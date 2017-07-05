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سياسي فرنسي يدعو للاحتجاج ويقول إن ماكرون أسكرته السلطة
باريس (رويترز) - دعا جان لوك ميلينشون زعيم اليسار المتطرف في فرنسا يوم الأربعاء إلى الاحتجاج خلال الأسبوع المقبل على خطط الحكومة لتقليص الإنفاق والضرائب المشجعة لمناخ الأعمال والإصلاحات العمالية.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إجراء البرلمان اقتراعا على الثقة بشأن خطط الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال ميلينشون، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا العام وعضو البرلمان حاليا، إن ماكرون أسكرته السلطة ويسعى لإلغاء حقوق اكتسبها العمال على مدى عقود.
وقال ميلينشون رئيس حزب فرنسا الأبية الذي نال خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية في أبريل نيسان "أدعو أصدقائي في كل أنحاء البلاد إلى تنظيم مسيرات يوم 12 يوليو".
وعبر شاشة تلفزيون (بي.اف.ام) انتقد ميلينشون بشدة أداء ماكرون خلال الشهرين الأولين له في السلطة. ودعا ماكرون غرفتي البرلمان هذا الأسبوع لاجتماع خاص قال خلاله للمشرعين إنه سيلجأ إلى استفتاء لتنفيذ إصلاحات برلمانية إذا اقتضت الضرورة.
وقال ميلينشون (65 عاما) المعروف باستخدامه لتعبيرات قوية خلال حديثه "نسير في درب أسكرته فيه السلطة المطلقة".
وأضاف "هو يعتقد أن بمقدوره إصلاح كل المشكلات بالقوة. إنه مخطئ".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
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