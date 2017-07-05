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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمزيد من «الهدايا الصاروخية» للولايات المتحدة
05
يوليو
2017
10:45 AM
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تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمواصلة إرسال «حزم هدايا» للولايات المتحدة من التجارب النووية والصاروخية، بعد أن أكدت واشنطن أن بيونجيانج اختبرت بنجاح أول صاروخ باليستي عابر للقارات.
وكانت وسائل إعلام كورية شمالية قد نقلت عن الزعيم الكوري الشمالي وهو يبتسم قوله إن «هذه التجربة الصاروخية كانت بمثابة هدية عيد الاستقلال للأمريكيين».
يشار إلى أن الإعلام الكوري الشمالي ذكر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي عابر القارات، قادر على حمل رأس نووية ضخمة وثقيلة.
وجاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى مزيد من الضغوط الدولية على كوريا الشمالية.
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