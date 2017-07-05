-
رياضة
- 300 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقد ميسي الجديد
- حملة نظافة بمنطقة آثار الهرم استعدادا لزيارة رونالدينيو
- مهمة الياباني سوجيتا في ويمبلدون "لم تنته بعد"
- تغريم قائد قوانغتشو إيفرجراند لعدم مصافحة الحكم
- تشديدات أمنية بمنطقة آثار الهرم استعدادا لزيارة رونالدينيو
- اليوم.. الجبلاية يطبق تقنية «حكم الفيديو» لأول مرة بالملاعب المصرية
- ميامي هيت ينفصل عن المخضرم بوش ويخطط لتعليق رقم قميصه
- تقارير: ميسي يقترب من الارتباط بعقد ضخم جديد مع برشلونة
- الأهلي يواصل اليوم تدريباته بدون راحة استعدادا للقطن الكاميروني
- الأهلي يستغيث بوزير الرياضة لإيقاف «ألاعيب» ياسر إدريس في السباحة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إيران تعلن تدشين خط ملاحي بين بوشهر وقطر
أعلن مساعد رئيس منظمة تنمية الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية أبو القاسم محمد زاده عن تدشين خط ملاحي بين بوشهر (جنوب) وقطر، مؤكدا أن الهدف منه هو تنمية الصادرات غير النفطية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عنه القول، اليوم الأربعاء، خلال لقائه عدد من رجال الأعمال في بوشهر، إنه تجري حاليا عملية تصدير السلع من موانئ دير وبوالخير وكناوه إلى قطر، وأن الخط الملاحي الذي سيتم تدشينه قريبا سيساعد على زيادة صادرات المحافظة إلى قطر.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات بوشهر من السلع غير النفطية إلى جانب مكثفات الغاز في العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 مارس 2017)، 10 مليارات و600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم تصدير المنتجات المنجمية 117 مليون دولار.
وكانت إيران بادرت إلى إعلان استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر؛ وذلك فور مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في يونيو الماضي.
ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة قدمتها لقطر، كشرط للعدول عن قرار المقاطعة، إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.
وأعلنت الدول الأربعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم تلقى الرد القطري على المطالب، دون ذكر شيء عن تفاصيل هذا الرد.
وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا يضم وزراء خارجية الدول الأربع لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية وبحث الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الرد القطري.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)