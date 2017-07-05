

أعلن مساعد رئيس منظمة تنمية الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية أبو القاسم محمد زاده عن تدشين خط ملاحي بين بوشهر (جنوب) وقطر، مؤكدا أن الهدف منه هو تنمية الصادرات غير النفطية.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عنه القول، اليوم الأربعاء، خلال لقائه عدد من رجال الأعمال في بوشهر، إنه تجري حاليا عملية تصدير السلع من موانئ دير وبوالخير وكناوه إلى قطر، وأن الخط الملاحي الذي سيتم تدشينه قريبا سيساعد على زيادة صادرات المحافظة إلى قطر.



وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات بوشهر من السلع غير النفطية إلى جانب مكثفات الغاز في العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 مارس 2017)، 10 مليارات و600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم تصدير المنتجات المنجمية 117 مليون دولار.



وكانت إيران بادرت إلى إعلان استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر؛ وذلك فور مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في يونيو الماضي.



ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة قدمتها لقطر، كشرط للعدول عن قرار المقاطعة، إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.



وأعلنت الدول الأربعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم تلقى الرد القطري على المطالب، دون ذكر شيء عن تفاصيل هذا الرد.



وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا يضم وزراء خارجية الدول الأربع لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية وبحث الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الرد القطري.