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أستراليا تحتجز اثنين من مواطنيها مع اللاجئين بطريق الخطأ
ذكرت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال مواطنين أستراليين مزدوجي الجنسية بطريق الخطأ إلى مركز لاحتجاز المهاجرين بعدما تبين عدم اجتيازهما لـ"اختبارات الشخصية" المطلوبة لحاملي التأشيرات الأجانب.
وذكرت صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» انه تم احتجاز الرجلين بعد إطلاق سراحهما من السجن، حيث كانا يقضيان سابقا مدة في السجن بسبب ارتكابهما جرائم خطيرة.
وذكرت صحيفة «جارديان أستراليا» أن الرجلين مولودان في نيوزيلندا وتم إرسالهما إلى مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسماس بالمحيط الهندي.
وقالت «سيدني مورنينج هيرالد» إنه تم إطلاق سراح الرجلين "فورا"، بعدما اكتشفت إدارة الهجرة أنهما مواطنان أستراليان.
وبموجب القانون الأسترالي، يجب على وزير الهجرة إلغاء تأشيرة غير المواطن إذا قضى الشخص 12 شهرا أو أكثر خلف القضبان أو ثبت أنه مذنب بجريمة جنسية بحق أطفال.
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