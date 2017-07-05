-
رياضة
- 300 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقد ميسي الجديد
- حملة نظافة بمنطقة آثار الهرم استعدادا لزيارة رونالدينيو
- مهمة الياباني سوجيتا في ويمبلدون "لم تنته بعد"
- تغريم قائد قوانغتشو إيفرجراند لعدم مصافحة الحكم
- تشديدات أمنية بمنطقة آثار الهرم استعدادا لزيارة رونالدينيو
- اليوم.. الجبلاية يطبق تقنية «حكم الفيديو» لأول مرة بالملاعب المصرية
- ميامي هيت ينفصل عن المخضرم بوش ويخطط لتعليق رقم قميصه
- تقارير: ميسي يقترب من الارتباط بعقد ضخم جديد مع برشلونة
- الأهلي يواصل اليوم تدريباته بدون راحة استعدادا للقطن الكاميروني
- الأهلي يستغيث بوزير الرياضة لإيقاف «ألاعيب» ياسر إدريس في السباحة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«بيزنيس إنسايدر»: الأعمال الخيرية الهواية الأكثر شيوعًا بين الأغنياء
عندما يمتلك الأغنياء وقت فراغ يكون لديهم وسائل عديدة لممارسة الهوايات الباهظة، سواء كان جمع السيارات الكلاسيكية أو السفر في رحلات حول العالم، ولكن يبدو أن الهواية الأكثر شيوعًا بين الأغنياء هي الإحسان والأعمال الخيرية.
نشرت صحيفة «بيزنيس إنسايدر» البريطانية، أكثر 20 هواية شائعة بين مليارديرات العالم، فضلًا عن نسبة المليارديرات الذين يشاركون في كل هواية، مستقاة من تعداد المليارديرات 2016 الصادر عن شركة Wealth-X:
1- الإحسان بنسبة 56.3%
2- السفر بنسبة 31%.
3- الفنون بنسبة 28.7%.
4- الموضة والأناقة بنسبة 25.2%.
5- السياسة بنسبة 22.2%.
6- النبيذ والمشروبات الروحية بنسبة 15.9%.
7- ركوب الزوارق بنسبة 14.9%.
8- الصحة والتدريبات الرياضية بنسبة 14.8%.
9- السيارات بنسبة 14.5%.
10- المقتنيات بنسبة 14.1%.
11- كرة القدم بنسبة 13.1%.
12- القراءة بنسبة 12.3%.
13- الفعاليات الثقافية بنسبة 12.1%.
14- الجولف بنسبة 11%.
15- الطهي بنسبة 10.9%.
16- الصيد بنسبة 8.8%.
17- المجوهرات بنسبة 8.1%.
18- صيد السمك بنسبة 7.8%.
19- الساعات بنسبة 7.7%.
20- التزحلق على الجليد بنسبة 7.2%.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)