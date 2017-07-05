

عندما يمتلك الأغنياء وقت فراغ يكون لديهم وسائل عديدة لممارسة الهوايات الباهظة، سواء كان جمع السيارات الكلاسيكية أو السفر في رحلات حول العالم، ولكن يبدو أن الهواية الأكثر شيوعًا بين الأغنياء هي الإحسان والأعمال الخيرية.



نشرت صحيفة «بيزنيس إنسايدر» البريطانية، أكثر 20 هواية شائعة بين مليارديرات العالم، فضلًا عن نسبة المليارديرات الذين يشاركون في كل هواية، مستقاة من تعداد المليارديرات 2016 الصادر عن شركة Wealth-X:



1- الإحسان بنسبة 56.3%

2- السفر بنسبة 31%.

3- الفنون بنسبة 28.7%.

4- الموضة والأناقة بنسبة 25.2%.

5- السياسة بنسبة 22.2%.

6- النبيذ والمشروبات الروحية بنسبة 15.9%.

7- ركوب الزوارق بنسبة 14.9%.

8- الصحة والتدريبات الرياضية بنسبة 14.8%.

9- السيارات بنسبة 14.5%.

10- المقتنيات بنسبة 14.1%.

11- كرة القدم بنسبة 13.1%.

12- القراءة بنسبة 12.3%.

13- الفعاليات الثقافية بنسبة 12.1%.

14- الجولف بنسبة 11%.

15- الطهي بنسبة 10.9%.

16- الصيد بنسبة 8.8%.

17- المجوهرات بنسبة 8.1%.

18- صيد السمك بنسبة 7.8%.

19- الساعات بنسبة 7.7%.

20- التزحلق على الجليد بنسبة 7.2%.