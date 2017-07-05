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طيران الإمارات: أمريكا ترفع الحظر عن الكمبيوتر المحمول على الرحلات
05
يوليو
2017
09:22 AM
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دبي (رويترز) - قالت طيران الإمارات أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن اصطحاب الركاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات المتجهة إلى مدن أمريكية وذلك "بأثر فوري".
وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان "عملت طيران الإمارات بالتعاون مع عدد من الأطراف المعنية في صناعة الطيران المدني والسلطات المحلية لتطبيق إجراءات وبروتوكولات أمنية مشددة لتلبية التوجيهات الأمنية الجديدة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالنسبة لكل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة".
وتسير طيران الإمارات رحلات إلى 12 مدينة أمريكية.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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