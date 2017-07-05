-
رياضة
- ميامي هيت ينفصل عن المخضرم بوش ويخطط لتعليق رقم قميصه
- تقارير: ميسي يقترب من الارتباط بعقد ضخم جديد مع برشلونة
- الأهلي يواصل اليوم تدريباته بدون راحة استعدادا للقطن الكاميروني
- الأهلي يستغيث بوزير الرياضة لإيقاف «ألاعيب» ياسر إدريس في السباحة
- اختبار طبي اليوم لـ«أكرم توفيق وحسين السيد»
- المنصورة يتعاقد مع محمود عبد الحكيم موسمين
- ترقب بريطاني لظهور كونتا وموراي على الملعب الرئيسي لويمبلدون
- الأهلي والصيد والمعادي يطلبون تأجيل عمومية السباحة وينتقدون «إدريس»
- اليوم.. الداخلية وأسوان يتنافسان على «كارت النجاة» من شبح الهبوط
- اجتماع تنسيقي ومؤتمر صحفي اليوم عن البطولة العربية للأندية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وكالة: رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات من تركيا إلى أمريكا
اسطنبول (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء دوجان التركية الخاصة أنه تقرر يوم الأربعاء رفع حظر استمر ثلاثة أشهر على حمل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الجزء المخصص للركاب في رحلات الطيران المتجهة من تركيا إلى الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت في 25 مارس آذار حمل الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف المحمول داخل الجزء المخصص للركاب في الرحلات المباشرة المتجهة إليها من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وقالت دوجان إن شركة الخطوط الجوية التركية سمحت للركاب باصطحاب أجهزة إلكترونية على رحلتها المقررة الساعة 6:45 صباح يوم الأربعاء (0345 بتوقيت جرينتش) من مطار أتاتورك إلى مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء عن وزير النقل أحمد أرسلان قوله إن الحظر على حمل الأجهزة في الرحلات الجوية من اسطنبول إلى الولايات المتحدة سيرفع اليوم.
وفرضت واشنطن الحظر على عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، خشية إخفاء مواد ناسفة داخل الأجهزة.
وتقرر رفع الحظر على الرحلات المغادرة من أبوظبي يوم الأحد.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)