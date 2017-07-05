وكالة: رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات من تركيا إلى أمريكا

اسطنبول (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء دوجان التركية الخاصة أنه تقرر يوم الأربعاء رفع حظر استمر ثلاثة أشهر على حمل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الجزء المخصص للركاب في رحلات الطيران المتجهة من تركيا إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت في 25 مارس آذار حمل الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف المحمول داخل الجزء المخصص للركاب في الرحلات المباشرة المتجهة إليها من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقالت دوجان إن شركة الخطوط الجوية التركية سمحت للركاب باصطحاب أجهزة إلكترونية على رحلتها المقررة الساعة 6:45 صباح يوم الأربعاء (0345 بتوقيت جرينتش) من مطار أتاتورك إلى مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء عن وزير النقل أحمد أرسلان قوله إن الحظر على حمل الأجهزة في الرحلات الجوية من اسطنبول إلى الولايات المتحدة سيرفع اليوم.

وفرضت واشنطن الحظر على عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، خشية إخفاء مواد ناسفة داخل الأجهزة.

وتقرر رفع الحظر على الرحلات المغادرة من أبوظبي يوم الأحد.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)