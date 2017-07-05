وطالب المحامي أشرف فرحات في الدعوى بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لانعدام صفته في الحصول عليها.وتساءل مقيم الدعوى عن كيفية حصول |مرسي| على الأوسمة دون تقديم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية، وأن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة والتي يترتب من حصوله على هذه الأوسمة مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى.