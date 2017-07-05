وأضافت قائمة الاتهامات اتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية في القضية المعروفة إعلاميا بـ|خلية الجيزة الإرهابية|. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم عددا من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية بالإضافة إلى أنهم شاركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول |طارق عبد العزيز| الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وكذلك الشروع في قتل المجني عليه |علاء عبد الحكم عباس| ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتي خرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز فضلًا عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة |TNT|.