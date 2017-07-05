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شينخوا: مقتل 5 وإصابة 89 في انفجار خط لأنابيب الغاز بشمال شرق الصين
شنغهاي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 89 في انفجار خط لأنابيب الغاز في شمال شرق الصين في ثاني حادث دام من نوعه هذا الأسبوع.
وقالت شينخوا نقلا عن مسؤولين حكوميين إن الانفجار وقع في نحو الساعة 2.45 بالتوقيت المحلي (0645 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء في مدينة سونجيوان في إقليم جيلين. ولم تذكر اسم الجهة المالكة لخط الأنابيب.
وأضافت الوكالة الرسمية أن العمال كانوا يصلحون قطاعا من الخط يسرب الغاز. وأفادت بأن الانفجار أثر على المرضى والعاملين في مستشفى قريب. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
وتابعت شينخوا أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية وأن السلطات بدأت تحقيقا في الحادث.
وجاء انفجار سونجيوان في أعقاب حادث مماثل في إقليم قويتشو في جنوب غرب الصين يوم الأحد عندما قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في انفجار خط للغاز الطبيعي. وتشغل مؤسسة البترول الوطنية الصينية ذلك الخط.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
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