واشنطن (رويترز) - دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء إلى تحرك عالمي بعدما اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات طورته في الآونة الأخيرة واصفا إياه بأنه تصعيد للتهديد النووي لبيونجيانج.

وحذر تيلرسون في بيان من أن أي دولة تستضيف العمال الكوريين الشماليين أو تقدم دعما اقتصاديا أو عسكريا لبيونجيانج أو تتقاعس عن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة فإنها بذلك "تساعد وتعين نظاما خطيرا".

وقال "على جميع الدول أن تظهر علانية لكوريا الشمالية أن هناك عواقب لسعيها إلى حيازة أسلحة نووية".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)