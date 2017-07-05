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الإطاحة بزعيم المعارضة الإسرائيلية هرتزوج من رئاسة حزب العمل
القدس (رويترز) - فشل زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحق هرتزوج في مسعاه لانتخابه لفترة جديدة في رئاسة حزب العمل الذي يمثل تيار يسار الوسط يوم الثلاثاء وسيشغل المنصب أحد مرشحين آخرين سيتنافسان في جولة الإعادة الأسبوع المقبل.
وتصدر عضو الكنيست المخضرم ووزير الدفاع السابق عمير بيريتس التصويت الذي عقد بين أعضاء الحزب فيما حل في المركز الثاني أفي جاباي وهو ليس عضوا في الكنيست وانشق قبل عدة أشهر عن حزب لتيار يمين الوسط يشارك حاليا في الحكومة.
وحصل بيريتس على نحو 33 في المئة من الأصوات مقابل 27 في المئة لجاباي في حين حل هرتزوج ثالثا بين سبعة مرشحين بحصوله على 16 في المئة. وستعقد جولة الإعادة التي ستحدد زعيم الحزب يوم الاثنين المقبل.
واندمج العمل مع فصيل أصغر برئاسة تسيبي ليفني، وهي وزيرة خارجية سابقة، لتشكيل الاتحاد الصهيوني الذي يستحوذ على 24 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120. لكن بصفته حزب المعارضة الرئيسي لم يكن له تأثير يذكر في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
وتوقعت استطلاعات رأي حديثة أن يكون أداء الاتحاد الصهيوني في ظل رئاسة هرتزوج له أسوأ كثيرا في الانتخابات العامة المقبلة في 2019 مما كان عليه في انتخابات 2015.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
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