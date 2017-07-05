سول (رويترز) - قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو يوم الأربعاء إنه يرى احتمالا كبيرا لأن تجري كوريا الشمالية اختبارا نوويا سادسا في أعقاب إطلاقها أول صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضاف الوزير في إفادة برلمانية ردا على سؤال من نائب بشأن ما إذا كان يعتقد أن كوريا الشمالية ستجري اختبارا نوويا قريبا "الهدف النهائي لكوريا الشمالية هو صنع أسلحة نووية لذلك أرى فرصة كبيرة لحدوث ذلك".

وأضاف هان "نعرف أنهم مستعدون دائما لإجراء اختبارات نووية لكننا لم نرصد حتى الآن علامات غير عادية".

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت أمس الثلاثاء اختبارا على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة وهو ما يعتقد بعض الخبراء أن مداه يصل إلى أجزاء من الأراضي الأمريكية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)