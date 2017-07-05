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«الجنايات» تستكمل اليوم إعادة محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد»
05
يوليو
2017
05:46 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية |تراخيص الحديد|
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى بنقض إلغاء| الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته |غيابيا| بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.تعٌقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
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