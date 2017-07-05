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حالات يبطل فيها الحكم الصادر من محكمة النقض.. «تقرير»
تعتبر محكمة النقض من أهم المحاكم المصرية، وتعد أحكامها بمثابة النهاية لأي قضية، إلا أن هناك بعض القضايا التي يبطل حكم النقض فيها
مصدر قضائي بمحكمة النقض يشرح الحالات التي يبطل فيها الحكم الصادر من محكمة النقض.وقال إن هذه الحالات تتمثل فيما يلي: عدم بيان تاريخ الحكم، انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة بدلا من خمسة، عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات، القصور في بيان مؤدي شهادة الطبيب الشرعي، عدم بيان الحكم للواقعة بيانا كافيا.وأوضح المصدر أن من بين الحالات أيضا: عدم بيان وجه الاستدلال الناتج من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، عدم بيان الحكم لمؤدي الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذا عول عليه، عدم رد المحكمة في حكمها على الدفاع بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي ومعنوي، قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والاكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، تضارب الحكم في تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين.
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