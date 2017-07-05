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مجلس النواب الفرنسي يمنح الثقة لحكومة إدوار فيليب
05
يوليو
2017
02:15 AM
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وافق مجلس النواب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على برنامج حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب، خلال الأعوام القادمة.
ونالت الحكومة أغلبية برلمانية كبيرة، إذ حصلت على تأييد 370 نائبا، مقابل 67 نوابا رفضوا منحها الثقة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 437 صوتا من إجمالي 566، وهو ما يعني امتناع 129 نائبا عن التصويت.
وصوت لصالح حكومة فيليب حزب الأكثرية "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه "الحركة الديمقراطية" (مودم) ونواب اشتراكيون ومن اليمين والوسط، فيما رفضت تكتلات أخرى منح ثقتها للحكومة مثل "الجمهوريون" (يمين) و"فرنسا الآبية" (يسار متطرف) و"اليسار الديمقراطي والجمهوري" الذي يضم الشيوعيين.
وكان فيليب استعرض، في وقت سابق أمام البرلمان، الخطوط العريضة لأهداف الحكومة خلال السنوات القادمة في مختلف المجالات، في جلسة شهدت مداخلات ممثلي التكتلات البرلمانية المختلفة.
ونالت الحكومة أغلبية برلمانية كبيرة، إذ حصلت على تأييد 370 نائبا، مقابل 67 نوابا رفضوا منحها الثقة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 437 صوتا من إجمالي 566، وهو ما يعني امتناع 129 نائبا عن التصويت.
وصوت لصالح حكومة فيليب حزب الأكثرية "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه "الحركة الديمقراطية" (مودم) ونواب اشتراكيون ومن اليمين والوسط، فيما رفضت تكتلات أخرى منح ثقتها للحكومة مثل "الجمهوريون" (يمين) و"فرنسا الآبية" (يسار متطرف) و"اليسار الديمقراطي والجمهوري" الذي يضم الشيوعيين.
وكان فيليب استعرض، في وقت سابق أمام البرلمان، الخطوط العريضة لأهداف الحكومة خلال السنوات القادمة في مختلف المجالات، في جلسة شهدت مداخلات ممثلي التكتلات البرلمانية المختلفة.
بواسطة
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