إندلع حريق هائل داخل مصنع جلود بمنطقة بشتيل بإمبابة في الجيزة، ودفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع جلود بمنطقة بشتيل بإمبابة، وعلى الفور انتقلت ٧ سيارات إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده.