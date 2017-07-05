واشنطن (رويترز) - قال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ما زالت تراجع البيانات بشأن تجربة صاروخية لكوريا الشمالية لكنها تعتقد الآن أن بيونجيانج أجرت على الأرجح تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات‭‭ ‬‬فيما سيشكل علامة فارقة في تطور برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

وقال المسؤولان إن الإطلاق الذي جرى عشية يوم الاستقلال في الولايات المتحدة يبدو تجربة لصاروخ من مرحلتين.

كانت الولايات المتحدة قالت في بادئ الأمر إنه صاروخ متوسط المدى ولم تغير الإدارة الأمريكية رسميا هذا التقييم حتى الآن.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)