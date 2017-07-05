اخبار مصر
-
رياضة
- نشرة فيتو الرياضية وأبرزها.. «إيناسيو» لمعاونيه: علاقتي بالزمالك انتهت
- قبل أيام من انطلاقها ملاعب البطولة العربية في علم الغيب «تقرير»
- إيناسيو يرفض الاجتماع بمرتضى منصور في الساحل الشمالي
- تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في مونديال «السلة»
- باسم مرسي يتجاهل مشكلات الزمالك ويحضر عرض مسرح مصر
- إيناسيو يقود الزمالك أمام الاتحاد وأهلي طرابلس
- مدافع ريـال مدريد ينضم رسميا لصفوف بيشكتاش التركي
- مدرب «السلة»: الخسارة أمام ألمانيا في المونديال أمر طبيعي
- الأهلي يغرم حسام غالي 100 ألف جنيه
- الغضب يسيطر على «البدري» بسبب تصرفات غالي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مسؤولون: أمريكا تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا عابرا للقارات
05
يوليو
2017
00:22 AM
بواسطة
واشنطن (رويترز) - قال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ما زالت تراجع البيانات بشأن تجربة صاروخية لكوريا الشمالية لكنها تعتقد الآن أن بيونجيانج أجرت على الأرجح تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات فيما سيشكل علامة فارقة في تطور برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
وقال المسؤولان إن الإطلاق الذي جرى عشية يوم الاستقلال في الولايات المتحدة يبدو تجربة لصاروخ من مرحلتين.
كانت الولايات المتحدة قالت في بادئ الأمر إنه صاروخ متوسط المدى ولم تغير الإدارة الأمريكية رسميا هذا التقييم حتى الآن.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع