قال الكرملين، الثلاثاء، إن اللقاء الأول والمرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد يوم الجمعة المقبل، على هامش قمة دول مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية، مؤكداً انعقاد المحادثات التي طال انتظارها، وسط عاصفة من الاتهامات حول علاقات الرئيس الأمريكي بروسيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، قوله :"اتفقنا على يوم السابع (من يوليو)".

وكان التوتر بين البلدين قد اشتعل، وسط مزاعم بأن روسيا بذلت جهودا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتختلف الدولتان كذلك بشأن ضم روسيا لأراض أوكرانية ودعمها للنظام السوري، في حين تدعم الولايات المتحدة القوات المعارضة للنظام.

وأشار الكرملين اليوم إلى أنه من المتوقع أن يتصدر الاجتماع موضوعات الصراعات في سورية وأوكرانيا ومكافحة الإرهاب والحد من التسلح.

وأكد البيت الأبيض أن الاجتماع سيعقد، وإنه سيكون اجتماعا ثنائيا رسميا وليس لقاء غير رسمي على هامش القمة.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل انطون قوله، إنه لم يتم حتى الآن إعداد جدول أعمال للاجتماع.

وكان ترامب قد أعرب عن احترامه الشخصي لبوتين كزعيم خلال حملته الرئاسية ، كما أن الرئيس الروسي كان من أوائل زعماء العالم الذين هنأوا ترامب على فوزه في انتخابات نوفمبر.

إلا أن العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في الشهور الأخيرة، حيث ركزت التحقيقات الأمريكية الجارية حول التدخل الروسي في الانتخابات على وجود تواطؤ محتمل بين فريق ترامب للانتخابات ومسؤولين روس.